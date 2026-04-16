Министр обороны Израиля заявил, что все стратегические цели в Иране поражены

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в четверг, выступая в министерстве в Тель-Авиве, что все стратегические цели и возможности Ирана были ликвидированы в ходе американо-израильских ударов.

Однако он добавил, что "если потребуется, мы вернёмся и сделаем это (снова - ИФ)".

Кац считает, что Иран находится на "историческом перепутье". По его словам, один путь ведёт Тегеран к отказу от "террора и ядерного оружия", к выбору будущего в пользу стабильности и восстановления, как это предлагают США, а другой - "в пропасть".