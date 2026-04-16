Поиск

Министр обороны Израиля заявил, что все стратегические цели в Иране поражены

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил в четверг, выступая в министерстве в Тель-Авиве, что все стратегические цели и возможности Ирана были ликвидированы в ходе американо-израильских ударов.

Однако он добавил, что "если потребуется, мы вернёмся и сделаем это (снова - ИФ)".

Кац считает, что Иран находится на "историческом перепутье". По его словам, один путь ведёт Тегеран к отказу от "террора и ядерного оружия", к выбору будущего в пользу стабильности и восстановления, как это предлагают США, а другой - "в пропасть".

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Исраэль Кац
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1713 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9018 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 130 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов