Трамп заявил, что Израиль не сможет отказаться от сделки с Ираном

Фото: Kevin Dietsch/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет вынужден согласиться на любую сделку, достигнутую между США и Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У него не будет выбора", - сказал он в интервью Financial Times.

"Я принимаю все решения. Он (Нетаньяху -ИФ) не принимает решения", - подчеркнул американский лидер.

Трамп заявил, что удары Ирана по Израилю не изменили его намерения достичь дипломатического решения с Тегераном: "Это никак не повлияет на сделку... Они (иранские ракетные удары) были атаками, которые вообще не имели успеха".

Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном.

В свою очередь, в Корпусе стражей Исламской революции заявили, что ракетный удар был прямым "ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения".

Ранее Трамп сообщил, что попросит Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану. По мнению президента США, такой удар мог бы подорвать усилия по урегулированию конфликта Вашингтона с Тегераном.