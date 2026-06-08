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ЦАХАЛ усилит удары по "Хезболле" в Ливане в ответ на иранскую атаку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израиль усилит удары по "Хезболле" в Ливане в ответ на ракетный обстрел со стороны Ирана в воскресенье, заявил пресс-секретарь израильской армии Эфи Дефрин.

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По его словам, начальник израильского генштаба Эяль Замир "проводит оценку ситуации с генеральным штабом и утверждает планы продолжения операций".

"Мы нанесли удар по Дахие после непрекращающихся атак "Хезболлы" на населенные пункты на севере Израиля", - сказал Дефрин, имея в виду южный пригород Бейрута, который в настоящее время находится под сильным израильским обстрелом. "Армия обороны Израиля продолжит действовать по всему Ливану и усилит свои действия против террористической организации "Хезболла", подчеркнул он.

"Мы готовы к возможным новым атакам против нас. Наши системы обороны превосходны, но оборона не является абсолютно надежной", - отметил Дефрин.

Израиль ЦАХАЛ Ливан Хезболла
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