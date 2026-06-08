Оппозиция Армении обвинила Пашиняна в попытке оказать давление на ЦИК

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян после голосования на парламентских выборах Фото: AP/TASS

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Представители участвующих в парламентских выборах в Армении оппозиционных партий назвали заявление премьера республики Никола Пашиняна о том, что "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство", попыткой давления на ЦИК.

"Заявление Пашиняна о победе (...) до подведения итогов голосования являются шагами по оказанию давления на ЦИК и узурпации власти", - заявили в блоке "Армения".

Глава партии "Крылья единства" Арман Татоян написал в соцсети, что такое заявление Пашиняна "является неконституционным и выходит за рамки полномочий премьер-министра".

"Глава правительства не имеет права делать заявления и объявлять о своей единоличной победе, когда подсчитано чуть более 10% бюллетеней", - отметил Татоян.

По его словам, заявление Пашиняна является "явным незаконным воздействием на Центральную избирательную комиссию с целью повлиять на результаты выборов, что является уголовно наказуемым деянием".

Глава "Сильной Армении" Самвел Карапетян обвинил власти республики в подтасовке результатов голосования на парламентских выборах.

"В истории не было еще случая, когда при подсчете голосов процесс (трансляции в прямом эфире - ИФ) прекращается, потом заявляют, что результаты объявят утром. Они пошли на этот шаг, понимая, что их голоса сокращаются. Мы не понимаем, что они представят нам утром. Незаконные действия продолжаются", - сказал Карапетян на брифинге для журналистов.

"Будьте уверены, выборы еще не завершены, результатов нет. Они (власти - ИФ) не будут иметь свою желаемую победу", - добавил он.

ЦИК республики сообщает, что после подсчета 20% голосов у партии Пашиняна - 50,41%, у блока "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 23,37%.

Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 4,2%, блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 9,91%.

Отмечается, что подсчитаны голоса с 576 из 2005 избирательных участков.