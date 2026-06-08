Иран привел ракетные части в полную боеготовность на случай израильского ответа

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Иран готов к немедленному запуску новых баллистических ракет по Израилю, если последует изрильский ответ на нанесенные в воскресенье удары, сообщает иранское информагентство Tasnim со ссылкой на информированный военный источник.

"Достаточное количество иранских ракет сейчас готово к немедленному запуску по более широкому списку целей на оккупированных территориях, если сионистский режим Израиля ответит Ирану", - заявил агентству источник.

При этом он подчеркнул, что если Израиль ответит, следующий раунд иранской операции будет более масштабным.

"Иран готов начать крупномасштабное сражение, если сионисты ответят, и сионисты должны прислушаться к этому предупреждению", - добавил собеседник Tasnim.

В Корпусе стражей Исламской революции накануне заявили, что ракетный удар был прямым "ответом на широкомасштабные преступления сионистского режима в Ливане, которые привели к убийствам и массовому перемещению мирного населения".

"В ответ на масштабные преступления узурпаторского сионистского режима на юге Ливана (...) была предпринята целенаправленная атака баллистическими ракетами Воздушно-космических сил Корпуса стражей Исламской революции по авиабазе Рамат-Давид", - говорится в заявлении КСИР.