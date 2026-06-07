Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном.

"Мы очень близки к сделке с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я бы не хотел чтобы она сорвалась из-за того, что сейчас происходит", - заявил Трамп, слова которого приводит в социальной сети X журналист Axios Барак Равид.

По мнению Трампа, Израилю и Ирану нет смысла продолжать конфронтацию.

"Израиль нанес свой удар, а Иран - свой. Нам не надо, чтобы это продолжилось", - сказал президент США.

Ранее в воскресенье Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону Израиля. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.