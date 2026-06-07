Поиск

Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что эскалация конфликта между Ираном и Израилем может помешать Вашингтону заключить сделку с Тегераном.

В миреТрамп призвал Иран после удара по Израилю сфокусироваться на переговорахЧитать подробнее

"Мы очень близки к сделке с Ираном. Это будет хорошая сделка. Я бы не хотел чтобы она сорвалась из-за того, что сейчас происходит", - заявил Трамп, слова которого приводит в социальной сети X журналист Axios Барак Равид.

По мнению Трампа, Израилю и Ирану нет смысла продолжать конфронтацию.

"Израиль нанес свой удар, а Иран - свой. Нам не надо, чтобы это продолжилось", - сказал президент США.

Ранее в воскресенье Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону Израиля. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Иран сделка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Израиль готовит "мощный ответ" на иранскую ракетную атаку

Трамп опасается провала переговоров в случае эскалации конфликта Ирана с Израилем

Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Журналист Axios сообщил, что Трамп попросит Нетаньяху не бить по Ирану

Тегеран предупредил о более "широком ответе" на американские и израильские атаки

Трамп призвал Иран после удара по Израилю сфокусироваться на переговорах

В КСИР заявили, что целью ракетной атаки была авиабаза на севере Израиля

Израильские военные сообщили об иранской ракетной атаке

В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок

 В Великобритании заявили, что в строю Королевского флота нет ударных атомных подлодок

Экзит-полы показали победу оппозиции на выборах в Армении
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2505 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9794 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов