Партия Пашинян набирает 54,64% на выборах в парламент после подсчета 10% голосов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует на парламентских выборах после подсчета 10% голосов, сообщает ЦИК республики.

Партия Пашиняна набирает 54,64%, у партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 21,99%.

Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 5,34%, блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 8,67%.

Отмечается, что подсчитаны голоса с 419 из 2005 избирательных участков.