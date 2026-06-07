Партия Пашиняна лидирует на парламентских выборах в Армении

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия Армении начала публиковать первые данные по результатам голосования на парламентских выборах, подсчитаны голоса с 113 избирательных участков из 2005.

Партия премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" лидирует с 56,83% голосов, у партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 21,71%.

Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 4,93%, партия Армана Татояна "Крылья единства" - 2,48%.

ЦИК также опубликовал результаты электронного голосования госслужащих за рубежом и их семей. Проголосовали 410 человек, из них за партию Пашиняна - 330.