В МИД Ирана назвали удары по Израилю ответом на нарушения прекращения огня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Удары Ирана по военным объектам в Израиле были нанесены в рамках необходимой самообороны после неоднократных нарушений режима прекращения огня, заявили в иранском МИД в понедельник.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства, удары стали ответом на постоянные нарушения Израилем соглашения о прекращении огня от 8 апреля, включая его сотрудничество с американскими военными в нападениях на иранские корабли и цели на юге Ирана в течение последних двух недель.

"Правительство США несет прямую ответственность за нарушения режима прекращения огня Израилем (в Ливане - ИФ) и вытекающие из этого последствия, а также за любое усиление напряженности на Ближнем Востоке", - говорится в документе.

В Тегеране отметили, что прекращение огня в Ливане является неотъемлемой частью соглашения о перемирии от 8 апреля. Министерство предупредило, что любые действия Израиля против Ливана или Ирана встретят сокрушительный ответ.

"Исламская Республика Иран подтверждает серьезную решимость своей страны защищать свою безопасность и национальные интересы везде, где она сочтет это необходимым", - подчеркнули в иранском МИД.

В свою очередь, военный советник верховного лидера исламской республики Мохсен Резаи подчеркнул, что Тегеран неоднократно предупреждал Израиль о неизбежном ответе на любые нарушения режима прекращения огня или агрессии против Ливана.

"Сегодня вечером агрессоры получили свой ответ", - цитирует заявление Резаи телеканал Press TV.

"Этот ответ является для них предупреждением о необходимости прекратить свои злодейства; каждое новое действие будет встречено более сокрушительным ответом и более высокой ценой", - добавил он.