Пашинян заявил, что его партия единолично сформирует правительство

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян после обработки ЦИК республики лишь 10% голосов заявил, что его партия "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство", одержав победу на парламентских выборах.

"Состоялись очередные выборы в парламент Армении, в результате которых партия "Гражданский договор" победила", - сказал Пашинян на брифинге для журналистов в предвыборном штабе.

Он добавил, что партия "Гражданский договор" "единолично сформирует правительство".

Пока, по данным ЦИК Армении, обработаны голоса с 419 из 2005 избирательных участков. Партия Пашиняна набирает 54,64%, у партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна - 21,99%. Партия Гагика Царукяна "Процветающая Армения" - 5,34%, блок "Армения" экс-президента страны Роберта Кочаряна - 8,67%.