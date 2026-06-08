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Израиль готовит "мощный ответ" на иранскую ракетную атаку

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Израиль "мощно ответит" на осуществленную в воскресенье иранскую атаку с применением баллистических ракет, сообщает CNN со ссылкой на два израильских источника.

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Как сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), израильские военные в воскресенье вечером впервые с 8 апреля обнаружили и перехватили несколько баллистических ракет, запущенных Ираном.

В ЦАХАЛ заявили, что на данный момент перехватили все иранские баллистические ракеты после как минимум трех обстрелов Израиля. Один из источников телеканала сообщил, что было перехвачено не менее 10 баллистических ракет.

Как заявили в КСИР, целью удара была авиабазе Рамат-Давид, расположенная примерно в 20 км от города Хайфа на севере Израиля.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран баллистические ракеты атака ответ
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