Европейские рынки акций завершили торги без единой динамики

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рынки акций крупнейших стран Западной Европы не показали единой динамики по итогам торгов в четверг на фоне противоречивых сообщений относительно ситуации на Ближнем Востоке, а также разнородных корпоративных новостей.

Трейдеры ждут возобновления переговоров США и Ирана. Накануне телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров.

В то же время министр обороны США Пит Хегсет заявил на пресс-конференции в четверг, что Штаты располагают всеми необходимыми силами для возобновления боевых действий, если Иран не согласится на сделку с Вашингтоном. Хегсет сказал также, что блокада иранских портов со стороны США будет продолжаться до тех пор, пока Тегеран не прекратит угрожать судоходству.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка опустился на 0,05%, до 616,95 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 прибавил 0,29%, германский DAX - 0,36%, французский CAC 40 потерял 0,14%, итальянский FTSE MIB - 0,27%, испанский IBEX 35 - 0,53%.

Поддержку британскому рынку оказали позитивные статданные. Рост ВВП Великобритании неожиданно ускорился в феврале до максимальных с января 2024 года 0,5% в помесячном сравнении против 0,1% в январе. Годовой темп роста экономики увеличился до 1%, максимума с сентября, с 0,7% месяцем ранее. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения ВВП на 0,1% м/м и на 0,6% г/г.

Промышленное производство в Британии в феврале выросло на 0,5% к предыдущему месяцу и сократилось на 0,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 0,2% м/м и падение на 0,9% г/г.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 в четверг стали акции швейцарского производителя шоколада Barry Callebaut (-15,6%), ухудшившего прогноз годовой операционной прибыли, в частности, из-за проблем в цепочках поставок, связанных с войной в Иране.

Кроме того, резко подешевели бумаги авиакомпаний Ryanair (-6,4%), easyJet (-5%), Lufthansa (-3,4%).

Британская easyJet, согласно предварительным данным, зафиксировала доналоговый убыток в диапазоне 540-560 млн фунтов стерлингов ($732-760 млн) без учета разовых факторов в первом полугодии 2026 финансового года (октябрь-март), в том числе из-за роста расходов на топливо в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Германская Lufthansa заявила, что будет постепенно сокращать провозные ёмкости, чтобы компенсировать рост затрат, вызванный этим же конфликтом и последствиями забастовок.

Рыночная стоимость Kering снизилась на 3,1%. Главный исполнительный директор Kering Лука де Мео представил стратегию, направленную на оживление компании и увеличение ее прибыльности вдвое в среднесрочной перспективе, однако этот план не вдохновил инвесторов.

Лидером роста в сводном индексе по итогам торгов стали акции германского производителя фармацевтической упаковки Gerresheimer, подорожавшие на 19,4% на новости о том, что компании удалось достичь договоренности с кредиторами, позволяющей избежать финансового кризиса.

Капитализация британского ритейлера Tesco выросла на 4,7% благодаря сильной отчетности компании за минувший фингод.

Бумаги TotalEnergies подорожали на 0,6%. Французская нефтегазовая компания заявила, что, по предварительным оценкам, рост цен на энергоресурсы и доходов от торговых операций, а также увеличение добычи позволили ей зафиксировать сильные результаты в первом квартале.

Норвежская Equinor отметила, что ее квартальная прибыль в сегменте midstream и в сфере переработки превысила ожидания, акции компании выросли в цене на 1,2%.

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

 Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

 Трамп заявил о согласовании Израилем и Ливаном прекращения огня

США завершили вывод сил из Сирии

 США завершили вывод сил из Сирии

Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

 Google обсуждает с Пентагоном возможность использования ведомством ее ИИ-модели

В МИД РФ вызвали посла Мексики из-за удержания в стране россиянки
