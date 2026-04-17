Пакистанский танкер с нефтью прошел через Ормузский пролив

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Пакистанский нефтяной танкер "Shalamar" впервые смог выйти через Ормузский пролив с момента начала американской блокады пролива, сообщает в пятницу Bloomberg.

"Shalamar в четверг поздно вечером прошел южнее иранского острова Ларак и вышел в Оманский залив с примерно 450 тыс. баррелей нефти на борту, загруженных на острове Дас в ОАЭ", - пишет агентство со ссылкой на данные систем слежения за судами.

Согласно информации Bloomberg, танкер был загружен лишь наполовину, в качестве пункта назначения указан порт Карачи.

Агентство отмечает, что танкер шел под флагом Пакистана, вошел в Персидский залив в выходные и стал первым судном, вышедшим через Ормузский пролив с грузом нефти с тех пор, как в понедельник начала действовать блокада США.

Согласно морской базе данных Equasis, Shalamar принадлежит и управляется компанией Pakistan National Shipping Corp.

Начиная с 28 февраля, когда начались военные действия США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив был фактически заблокирован иранской стороной, переходы судов исчислялись десятками, в то время как до начала военных действий через Ормузский пролив ежедневно проходили около 135 судов.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
