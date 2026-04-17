Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - У Берлина и Парижа разные точки зрения на то, как проводить возможную миссию по обеспечению безопасности морских путей через Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, основные разногласия сводятся к возможности участия США в миссии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хочет участия США, в то время как Франция настаивает на том, что в миссии участвовали только те страны, которые не воюют с Ираном.

Елисейский дворец обозначил три главных приоритета миссии: разминирование пролива; обеспечение того, чтобы суда не облагались пошлиной за проход через пролив и защита международных правил свободного судоходства.

Источники также рассказали, что Франция уже разместила на Ближнем Востоке фрегаты, авианосец, авиацию и системы ПВО. Германия могла бы предложить тральщики или разведывательные суда, но вряд ли отправит фрегаты, поскольку они используются для обеспечения безопасности восточных и северных флангов НАТО.

Мерц заявил журналистам в Берлине в четверг, что предварительными условиями для любого вклада Германии являются международный мандат, предпочтительно от ООН, резолюция федерального правительства и мандат парламента. "В целом, до этого нам еще далеко", - добавил Мерц.

Страны, однако, сходятся в том, что любое их участие предполагает завершение конфликта в регионе.

Bloomberg напоминает, что 17 апреля в Париже пройдет встреча Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во встрече не будут принимать участие Тегеран и Вашингтон, однако в офисе Макрона заявили, что официальные лица КНР могут присоединиться, наряду с другими представителями Азии и Латинской Америки, если они захотят внести свой вклад в формате, напоминающем "коалицию желающих".

В преддверии конференции Мерц также заявил, что среди участников существуют разногласия относительно роли США в любой послевоенной миссии. "Мы обсудим это подробнее и, если потребуется, примем решение", - сказал он.