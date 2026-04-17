Поиск

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Ряд руководителей стран Персидского залива и Европы считает, что США и Ирану может потребоваться полгода для достижения договоренностей по урегулированию конфликта, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам чиновников, знакомых с темой, некоторые лидеры стран Персидского залива и Европы думают, что мирное соглашение США и Ирана потребует примерно шесть месяцев на согласование и что сторонам нужно продлить режим прекращения огня с целью уложиться в эти сроки", - отмечает агентство.

При этом руководители стран хотят немедленного снятия блокады с Ормузского пролива для восстановления поставок энергоресурсов. Собеседники агентства полагают, что, если к маю ситуация в проливе не нормализуется, это может грозить глобальным продовольственным кризисом и дальнейшим ростом цен на энергоносители.

Источники утверждают, что, тем не менее, как полагают в государствах Персидского залива, Иран хочет получить ядерное оружие, и удары США и Израиля не изменили этого стремления. В регионе полагают, что возможное мирное соглашение должно запретить Ирану обогащение урана и обладание баллистическими ракетами дальнего действия.

Однако, отметили собеседники агентства, лидеры государств Персидского залива не хотят возобновления боевых действий и выступают за переговоры с Тегераном.

Представители властей Саудовской Аравии, Катара, Кувейта, Омана и Бахрейна не стали комментировать Bloomberg эту информацию.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

