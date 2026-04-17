Индия сможет направлять в РФ до 5 кораблей, 10 военных самолетов и 3 тыс. военнослужащих

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Индия могут направить на территории друг друга до 3 тыс. военнослужащих, десяти военных самолетов и пяти кораблей в рамках действующего соглашения об укреплении сотрудничества в военной области между странами. Это следует из документа, размещенного в пятницу на официальном портале правовых актов.

"В рамках настоящего соглашения, если стороны не договорились об ином, на территории государства принимающей стороны и в воздушном пространстве над ней одновременно может находиться не более: 5 военных кораблей государства направляющей стороны; 10 военных воздушных судов государства направляющей стороны; 3 000 человек личного состава воинских формирований государства", - говорится в соглашении.

Согласно ему, они могут быть направлены на территорию другого государства (стороны) для проведения совместных учений и тренировок, оказания гуманитарной помощи, ликвидации последствий стихийных бедствий и техногенных катастроф, а также в других случаях по согласованию сторон.

В документе отмечается, что полеты военных самолетов государства другой стороны осуществляются после подачи соответствующего запроса на полет. Он направляется по дипломатическим каналам не позднее чем за 14 дней до срока предполагаемого использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры государства принимающей стороны. Заход кораблей в порт другого государства возможен после подачи аналогичного уведомления.

"О времени выхода военного корабля или отряда военных кораблей государства направляющей стороны из порта государства принимающей стороны командир военного корабля или отряда военных кораблей государства направляющей стороны сообщает старшему морскому начальнику в порту не позднее чем за 24 часа до выхода", - сказано в соглашении.

"Настоящее соглашение действует в течение 5 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о намерении прекратить его действие не менее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или любого последующего периода действия соглашения", - говорится в документе.

Соглашение подписано 18 февраля 2025 года в Москве. В декабре того же года оно было ратифицировано Госдумой и Советом Федерации РФ. 15 декабря закон о ратификации данного соглашения подписал президент РФ Владимир Путин.

Как отмечалось, соглашение будет способствовать развитию и укреплению сотрудничества между РФ и Индией в военной области, установит упрощенный уведомительный порядок захода кораблей флотов России и Индии в порты обоих государств, а также использования воздушного пространства и аэродромной инфраструктуры военными воздушными судами двух стран.

Соглашение вступило в силу 12 января 2026 года, следует из документа.