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США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет

США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет
Иранские ракеты, запущенные в сторону Израиля, в небе над Хевроном, 7 июня 2026 г.
Фото: Wisam Hashlamoun/Anadolu via Getty Images

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - США использовали свои системы противовоздушной обороны для оказания помощи Израилю в перехвате иранских баллистических ракет, сообщил телеканал CNN, ссылаясь на информированного американского чиновника.

По его словам, в последние дни американские войска запускали ракеты-перехватчики, пытаясь сбить иранские ракеты, направлявшиеся в сторону Израиля. При этом он отметил, что пока неизвестно, были ли попытки перехвата успешными.

Ранее израильский военный чиновник сообщил, что США сбили часть ракет, которые атаковали Израиль, отмечает телеканал.

CNN напоминает, что с начала военных действий в феврале США потратили значительное количество собственных перехватчиков для уничтожения иранских баллистических ракет, выпущенных по Израилю.

Израильский чиновник также рассказал телеканалу, что в ходе нанесения авиаударов по Ирану Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в течение ночи в понедельник координировала свои действия с Центральным командованием ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). По его словам, в частности, начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир трижды разговаривал с командующим CENTCOM адмиралом Брэдом Купером.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран США ЦАХАЛ
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