Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном

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Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил собеседника, что тот может лишиться военной поддержки США в случае начала нового конфликта с Ираном, сообщил в понедельник журналист Axios Барак Равид.

"Я сказал ему: будь поаккуратнее, иначе может так произойти, что очень скоро ты останешься с этой проблемой один на один", - привел Равид слова Трампа в соцсети X.

Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор в воскресенье вечером после иранского ракетного обстрела территории Израиля. Президент США, как сообщалось, убеждал премьера Израиля воздержаться от ответных ударов.

В Тегеране заявили, что удар по Израилю стал ответом на обстрелы пригородов Бейрута.