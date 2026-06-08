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Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном

Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном
Фото: AP/ТАСС

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в ходе недавнего разговора с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предупредил собеседника, что тот может лишиться военной поддержки США в случае начала нового конфликта с Ираном, сообщил в понедельник журналист Axios Барак Равид.

"Я сказал ему: будь поаккуратнее, иначе может так произойти, что очень скоро ты останешься с этой проблемой один на один", - привел Равид слова Трампа в соцсети X.

Трамп и Нетаньяху провели телефонный разговор в воскресенье вечером после иранского ракетного обстрела территории Израиля. Президент США, как сообщалось, убеждал премьера Израиля воздержаться от ответных ударов.

В Тегеране заявили, что удар по Израилю стал ответом на обстрелы пригородов Бейрута.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху
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