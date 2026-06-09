Поиск

Президент США пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение двух недель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательную сделку.

"Сейчас мы ведем переговоры, и они (иранцы - ИФ) хотят заключить очень хорошую сделку. (...) Я думаю, мы выигрываем эту битву. (...) В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз", - сказал Трамп, выступая на телемитинге в поддержку участвующего в праймериз Республиканской партии сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Президент вновь подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

В минувший понедельник Трамп сообщил, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.

Хроника 28 февраля – 09 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Президент США пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение двух недель

США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет

 США применили свои системы ПВО для помощи Израилю в перехвате иранских ракет

Военные США нанесли удар по направлявшемуся в Иран танкеру

Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном

 Трамп предостерег Нетаньяху от возобновления конфликта с Ираном

Президент Ливана отказался встречаться с Нетаньяху до окончания конфликта

Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

 Туроператоры назвали Турцию перспективным рынком въездного туризма в РФ

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Китай начал строительство на реке Янцзы самого большого шлюза в мире

Израиль готов по просьбе США прекратить удары по Ирану, но продолжит атаковать Ливан

Иранское командование объявило о приостановке ударов по Израилю

 Иранское командование объявило о приостановке ударов по Израилю
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2544 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9808 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов