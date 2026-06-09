Президент США пообещал, что заключит сделку с Ираном в течение двух недель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США в ближайшие две недели объявят о "полной победе" над Ираном и заключат окончательную сделку.

"Сейчас мы ведем переговоры, и они (иранцы - ИФ) хотят заключить очень хорошую сделку. (...) Я думаю, мы выигрываем эту битву. (...) В течение следующих двух недель, когда мы объявим о полной победе, это будет полная победа, и это произойдет очень скоро, и цены на нефть пойдут вниз", - сказал Трамп, выступая на телемитинге в поддержку участвующего в праймериз Республиканской партии сенатора Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Президент вновь подчеркнул, что Тегеран в результате сделки с Вашингтоном откажется от обладания ядерным оружием.

В минувший понедельник Трамп сообщил, что американские военные продолжат осуществлять в полной мере блокаду иранских портов, пока Вашингтон и Тегеран не добьются финальных договоренностей об урегулировании кризиса.