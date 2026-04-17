СМИД СНГ выступил за использование космического пространства в мирных целях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Страны СНГ намерены углублять равноправное сотрудничество в области исследования и использования космоса, говорится в принятом в пятницу в Москве заявлении Совета министров иностранных дел Содружества по случаю 65-летия первого полета человека в космос.

"В совместном заявлении отмечается, что исследование и использование космического пространства должны быть направлены на благо всех народов и стран, осуществляться в мирных целях на основе норм международного права, включая соответствующие нормы международного космического права", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Также в документе отмечается диалог между государствами - участниками СНГ по широкому спектру вопросов исследования и использования космического пространства в мирных целях, подтверждается намерение и далее углублять равноправное сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, направленное на запуск совместных взаимовыгодных и практически значимых инициатив на международном уровне", - говорится в сообщении.

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

 Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

 В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

 Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

 Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

Трамп не исключил переговоров США и Ирана на выходных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1725 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 132 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов