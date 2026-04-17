СМИД СНГ выступил за использование космического пространства в мирных целях

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Страны СНГ намерены углублять равноправное сотрудничество в области исследования и использования космоса, говорится в принятом в пятницу в Москве заявлении Совета министров иностранных дел Содружества по случаю 65-летия первого полета человека в космос.

"В совместном заявлении отмечается, что исследование и использование космического пространства должны быть направлены на благо всех народов и стран, осуществляться в мирных целях на основе норм международного права, включая соответствующие нормы международного космического права", - проинформировали в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Также в документе отмечается диалог между государствами - участниками СНГ по широкому спектру вопросов исследования и использования космического пространства в мирных целях, подтверждается намерение и далее углублять равноправное сотрудничество в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, направленное на запуск совместных взаимовыгодных и практически значимых инициатив на международном уровне", - говорится в сообщении.