Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Фото: Michael Nguyen/NurPhoto via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отправил в отставку главу дипслужбы, заместителя главы МИД Олли Роббинса после публикации данных о том, что назначение Питера Мандельсона послом в США было утверждено вопреки отрицательному заключению службы безопасности. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным британских СМИ, решение об увольнении было принято вечером в четверг после телефонного разговора премьера с Роббинсом. Источники утверждают, что Стармер и министр иностранных дел Иветт Купер утратили доверие к чиновнику после того, как выяснилось, что Мандельсон не прошёл углублённую проверку, но был назначен на должность по линии МИД.

В канцелярии премьера подтвердили, что проверка была провалена, однако заявили, что ни Стармер, ни другие министры не были уведомлены о результатах до начала текущей недели. По данным источников, премьер узнал о ситуации во вторник вечером, когда сотрудники, готовившие документы по запросам о прозрачности, обнаружили соответствующие материалы.

Скандал вокруг назначения Мандельсона, ранее покинувшего пост посла из‑за публикации данных о его связях с финансистом Джеффри Эпштейном, привел к политическому давлению на правительство. Лидеры основных оппозиционных партий обвинили премьера в введении парламента в заблуждение и призвали его уйти в отставку.

Кабинет министров готовит к публикации дополнительные материалы по делу Мандельсона. Ожидается, что Стармер выступит с заявлением в парламенте в понедельник, 20 апреля, после визита в Париж. Ранее он говорил, что сожалеет о назначении Мандельсона послом в США. Он отмечал, что не знал о переписке британского дипломата с Эпштейном.

В конце января Минюст США опубликовал почти 3 миллиона дополнительных материалов по делу Эпштейна, которого обвиняли в торговле детьми, организации проституции. В 2019 году финансиста обнаружили мертвым в тюремной камере, судмедэксперты назвали причиной его смерти самоубийство, однако многие до сих пор сомневаются в этой версии. Дело Эпштейна привлекло всеобщее внимание, так как считается, что он в свое время близко общался со многими высокопоставленными людьми, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

Среди фигурантов файлов не только граждане США. В частности, в них есть подробности о многолетней дружбе Эпштейна с Мандельсоном. При этом британец заверил, что ничего не знал о совершенных Эпштейном преступлениях.

