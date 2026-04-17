Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро
Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране.
В миреТрамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с нимЧитать подробнее
"Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро" - заявил Трамп во время выступления в Лас-Вегасе.
Президент США призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю.
"Вы можете быть очень впечатлены", - отметил американский лидер.
Он в очередной раз подчеркнул, что США вынуждены были нанести удары по Ирану.
"В противном случае могли произойти плохие вещи", - добавил Трамп.