Трамп заявил, что конфликт в Иране закончится очень скоро

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране.

"Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро" - заявил Трамп во время выступления в Лас-Вегасе.

Президент США призвал собравшихся следить за тем, что произойдет в ближайшую неделю.

"Вы можете быть очень впечатлены", - отметил американский лидер.

Он в очередной раз подчеркнул, что США вынуждены были нанести удары по Ирану.

"В противном случае могли произойти плохие вещи", - добавил Трамп.