Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг, Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах.

Dow Jones Industrial Average повысился на 0,24% - до 48578,72 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 0,26% и достигло 7041,28 пункта.

Nasdaq прибавил 0,36% и завершил сессию на отметке 24102,70 пункта.

Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке.

Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как президент США Дональд Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 11 тыс., до 207 тыс., говорится в опубликованном в четверг отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 218 тыс., а не 219 тыс., как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный Trading Economics, предполагал снижение числа заявок до 215 тыс.

Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%.

Акции Chevron Corp. по итогам торгов подорожали вслед за нефтью на 1,8%, Exxon Mobil - на 2%, Devon Energy - на 1,2%, Marathon Petroleum - на 1,4%, ConocoPhillips - на 2,2%, Occidental Petroleum - на 1,9%.

PepsiCo нарастила капитализацию на 2,3%. Один из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку в минувшем финквартале, причем второй показатель и скорректированная прибыль превысили прогнозы рынка.

Котировки акций Bank of New York Mellon поднялись на 2,2% после выхода позитивной отчетности и объявления buyback на $10 млрд.

Рыночная стоимость Charles Schwab упала на 7,6%. Квартальная выручка этой финансовой компании оказалась на уровне ожиданий, а скорректированная прибыль лишь немного их превзошла.

Цена бумаг Abbott Laboratories уменьшилась на 6% из-за слабого прогноза.

Dow Jones Industrial Average Nasdaq Nasdaq Composite SP 500
