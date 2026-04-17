Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Итальянский производитель шин Pirelli объявил о запуске "плана смягчения последствий", который позволит ограничить влияние продолжающегося кризиса на Ближнем Востоке.

План включает повышение цен, дополнительное сокращение затрат, а также пересмотр логистических потоков и временное увеличение резервных запасов критически важного сырья для обеспечения непрерывности производства.

"Развитие ближневосточного кризиса остается неопределенным с точки зрения его продолжительности и потенциального воздействия. Напряженность в регионе оказывает сильное давление на энергетические рынки и сырье, что приводит к значительному росту цен на нефть и газ. Этот сценарий, если он затянется, приведет к росту инфляции с потенциальным влиянием на показатели экономики и спрос", - сообщила компания.

На регион приходится около 1% выручки Pirelli.

Компания опубликовала окончательные результаты за 2025 год, которые совпали с объявленными в конце февраля. Чистая прибыль компании выросла на 5,9% и достигла 530,7 млн евро. Выручка практически не изменилась - 6,776 млрд евро, при этом органический рост (без учета изменения курсов обмена валют и покупки/продажи бизнеса) составил 4,2%. Инвестиции в НИОКР зафиксированы на уровне 312,7 млн евро.

Pirelli выплатит за прошлый год дивиденды в размере 0,34 евро на акцию, или в совокупности около 369 млн евро. Выплаты начнутся 22 июля, закрытие реестра акционеров - 21 июля.

Компания также подтвердила прогноз на 2026 год, по которому рентабельность по скорректированной EBIT будет составлять около 16%.

За последние 12 месяцев капитализация Pirelli выросла на 20% (до 6 млрд евро), тогда как фондовый индекс FTSE MIB увеличился на 34%.