Поиск

Что случилось этой ночью: пятница, 17 апреля

Трамп надеется на быстрое соглашение между Израилем и Ливаном, спасатели возобновили поиски семьи Усольцевых, Стармер отправил в отставку главу дипслужбы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном.

- Министерства иностранных дел Ирана, Иордании, Катара, ОАЭ, а также представители стран ЕС приветствовали новости о десятидневном прекращении огня, достигнутом Израилем и Ливаном.

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом, осколками повреждены транспортное средство и здание. Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил работу.

- Перрон частично обвалился на железнодорожной станции во Владивостоке, четыре человека получили ушибы. Прокуратура начала проверку.

- Спасатели по заявке следственных органов возобновили поиски пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года семьи Усольцевых.

- Ракета-носитель "Союз-2.1б" с космическими аппаратами, запущенными в интересах Минобороны РФ, стартовала с космодрома "Плесецк".

- Британский премьер Кир Стармер отправил в отставку главу дипслужбы Олли Роббинса в связи с утратой доверия. Решение принято на фоне скандала с экс-послом Питером Мандельсоном из-за связей с Эпштейном.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

