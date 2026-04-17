В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В армии Ливана сообщили, что около полуночи Израиль совершил несколько "актов агрессии", нарушив соглашение о прекращении огня, передает в пятницу "Аль-Арабийя".

Телеканал приводит выдержки из заявления армии, опубликованного в соцсетях, в котором военные предупреждают граждан на юге страны соблюдать осторожность "в связи с несколькими нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны Израиля".

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в полночь с четверга на пятницу по местному времени (совпадает с московским).

В ряде стран полагают, что у США и Ирана может уйти полгода на заключение соглашения

Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Премьер Британии уволил главу дипслужбы после раскрытия данных о проверке Мандельсона

Трамп заявил, что не конфликтует с папой римским, но имеет право не соглашаться с ним

