В ливанской армии заявили о нарушении Израилем перемирия

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - В армии Ливана сообщили, что около полуночи Израиль совершил несколько "актов агрессии", нарушив соглашение о прекращении огня, передает в пятницу "Аль-Арабийя".

Телеканал приводит выдержки из заявления армии, опубликованного в соцсетях, в котором военные предупреждают граждан на юге страны соблюдать осторожность "в связи с несколькими нарушениями соглашения о прекращении огня со стороны Израиля".

Перемирие между Израилем и Ливаном вступило в силу в полночь с четверга на пятницу по местному времени (совпадает с московским).