ЦАХАЛ будет продолжать операции в Ливане до разоружения "Хезболлы"

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) намерена продолжить удерживать под контролем районы в южном Ливане и добиваться полного разоружения движения "Хезболла", заявил министр обороны Исраэль Кац. Об этом сообщает Ynet.

"ЦАХАЛ удерживает и будет продолжать удерживать все районы, которые он зачистил и занял. Определенная нами цель - разоружение "Хезболлы" военными или политическими средствами - была и остается целью кампании, которой мы привержены", - сказал Кац.

По его словам, "сектор безопасности между охранной зоной и рекой Литани еще не очищен от террористов и боевого оснащения, и это должно быть выполнено либо политическим путем, либо путем продолжения военных операций ЦАХАЛа после окончания действия прекращения огня".

Армия Ливана 17 апреля заявила, что Израиль нарушает достигнутое соглашение о прекращении огня, проведя артобстрел города Хиям на юге Ливана.

Президент США Дональд Трамп 16 апреля объявил, что власти Израиля и Ливана согласовали десятидневное прекращение огня. Оно вступило в силу. Ситуация на юге Ливана осложняется тем, что Израиль вовлечен в конфликт не с ливанской армией, а с ливанским шиитским движением "Хезболла", которое не является стороной, заключившей перемирие.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ливан Хезболла Израиль Дональд Трамп ЦАХАЛ Исраэль Кац Минобороны
