Израиль не согласовал прекращение огня в Ливане

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Заседание военно-политического кабинета Израиля завершилось без принятия решения о прекращении огня с "Хезболлой" на юге Ливана, передают израильские СМИ.

Согласно публикациям, Военно-политический кабинет заседал в среду вечером несколько часов, однако встреча "завершилась без решения о прекращении огня" в Ливане.

Несмотря на то, что днем ранее о возможном прекращении огня писали ливанские СМИ, таких планов нет, сообщают источники The Jerusalem Post.

Издание обращает внимание, что встреча кабинета состоялась после того как США попросили израильтян ввести "временное, символическое прекращение огня в Ливане", а власти Ливана заявили, что такой шаг может помочь усилиям по разоружению "Хезболлы".

При этом в ходе недавних заседаний кабинета несколько министров заявляли о несогласии с прекращением огня с "Хезболлой", а некоторые даже призвали к гораздо более значительной эскалации военных действий, поясняет газета.

В среду высокопоставленный представитель базирующейся в Ливане "Хезболлы" Мохамуд Комати заявил, что нынешние предложения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем представляются серьезными, но нет уверенности, что оно будет соблюдаться.

Переговоры между Израилем и Ливаном проходили во вторник в Вашингтоне. В Бейруте после переговоров заявили, что призывают к прекращению огня.

"Я подчеркнула целостность нашей территории и полный суверенитет государства над всей ливанской землей", - говорится в комментариях посла Ливана в США Нады Хамаде Моавад, опубликованных посольством в Вашингтоне.

Она отметила, что "призвала к прекращению огня и возвращению перемещенных лиц в свои дома".

Израиль не согласовал прекращение огня в Ливане

