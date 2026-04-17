Эвакуированные жители юга Ливана возвращаются домой после прекращения огня

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Жители Ливана, вынужденные бежать от боевых действий между движением "Хезболла" и Израилем, начали возвращаться в свои дома на юге Ливана после вступления в силу соглашения о прекращении огня между бойцами "Хезболлы" и израильскими военными, сообщает в пятницу The New York Times (NYT).

"После начала перемирия тысячи перемещенных семей, надеясь вернуться домой, заполонили главное шоссе, ведущее на юг Ливана. Но поскольку израильские войска уничтожили два моста, соединяющих шоссе с районами южнее реки Эль-Литани, машинам приходится вытянуться в ряд по одной на грязной речной переправе", - информирует издание.

В частности, интенсивное движение замечено в городе Сайда. На дорогах образовались заторы, многие автомобили едут с вывешенными флагами "Хезболлы".

В Бейруте обрадованные жители стреляли в воздух в честь перемирия.

Всего, напоминает газета, боевые действия вынудили покинуть места обитания более 1 млн человек в Ливане.

В Касмие - городе на шоссе, проходящем вдоль ливанского побережья - ливанские военные с помощью экскаваторов ремонтируют мост через Эль-Литани, соединяющий север и юг Ливана.

Газета напоминает, что в течение последних полутора месяцев израильские военные атаковали все основные мосты через реку. В четверг, за несколько часов до объявления о прекращении огня, они снова нанесли удар по мосту в Касмие.

NYT отмечает, что некоторые жители Израиля высказывали недовольство перемирием, отмечая, что угрозы со стороны "Хезболлы" не устранена. В Ливане также многие не понимают, как будут дальше развиваться события. Основным вопросом остается то, будет ли соблюдаться режим прекращение огня, резюмирует издание.

Между тем в "Хезболле" заявили, что прекращение огня имеет место, но не стали прямо указывать, будет ли движение его соблюдать. В "Хезболле" призвали жителей юга Ливана не приближаться к местам, которые подвергались атаками Израиля, утверждая, что израильские власти часто нарушают договоренности.

В армии Ливана ранее сообщали, что около полуночи Израиль совершил несколько "актов агрессии", нарушив соглашение о прекращении огня.

Президент США Дональд Трамп до этого объявил, что согласовано десятидневное прекращение огня, прекратившее обмен ударами на севере Израиля и в Ливане. Оно вступило в силу в ночь на пятницу.