США и Филиппины построят промышленный ИИ-хаб на острове Лусон

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - США и Филиппины планируют построить высокотехнологичный промышленный хаб на филиппинском острове Лусон, говорится в пресс-релизе на сайте американского Госдепартамента.

Хаб займет участок в 4 тыс. акров (1,6 тыс. га) в Лусонском экономическом коридоре (LEC) и станет зоной экономической безопасности (Economic Security Zone, ESZ) в рамках инициативы Pax Silica, к которой в четверг вместе с Финляндией присоединились Филиппины.

Pax Silica - флагманский проект Госдепа в области безопасности цепочек поставок и искусственного интеллекта, представленный в декабре прошлого года и объединяющий энергетику, критически важное сырье, современное производство и продвинутые ИИ-модели в экосистему будущего. К настоящему времени его декларацию подписали 14 государств.

LEC включает координированные инвестиции в секторах транспорта, энергетики, цифровой инфраструктуры и современного производства, призванные принести выгоду как Лусону, так и американским инвесторам.

ESZ - новая модель хабов для поддержки инвестиций на основе ИИ. Участники Pax Silica планируют сформировать множество таких хабов в рамках промышленной сети, охватывающей интегрированные производственные объекты, логистические коридоры и общие финансовые инструменты на нескольких континентах. Предполагается, что такая система сможет конкурировать с теми "концентрированными цепочками поставок, от которых сейчас зависит мир", и в конечном счете заменить их.