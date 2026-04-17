В Китае семь платформ оштрафованы на $530 млн за нарушения в сфере доставки еды

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) Китая после расследования оштрафовало семь крупнейших платформ электронной торговли на 3,6 млрд юаней ($527 млн) за нарушения в сфере доставки еды, пишет South China Morning Post.

Оштрафованы Meituan, Taobao Shangou, Taobao и Tmall (входят в холдинг Alibaba), а также PDD Holdings Inc. (ранее - Pinduoduo), JD.com Inc. и Douyin (принадлежит ByteDance).

Как считает SAMR, они не обеспечили надлежащую проверку лицензий поставщиков продуктов и сознательно допускали работу непроверенных служб общественного питания.

В Китае на так называемом рынке мгновенной розничной торговли - где товары, от продуктов питания и напитков до безрецептурных лекарств, обычно доставляются в течение часа - царит жесткая конкуренция. Это подрывает прибыль самих компаний, а также оказывает негативное влияние на экономику в целом и способствует формированию дефляции, отмечают эксперты.

Хотя отрасль доставки сыграла решающую роль в стимулировании потребления, расширении занятости и развитии инноваций, в последнее время в этом секторе возникли серьезные проблемы, включая чрезмерные субсидии, ценовые войны и проблемы с регулированием потока посетителей, заявляла SAMR в январе, когда было начато расследование в отношении конкуренции между платформами доставки.

Meituan Alibaba SAMR Китай Taobao
