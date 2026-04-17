Мадьяр ожидает возобновления работы трубопровода "Дружба" на следующей неделе

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Лидер одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр в пятницу заявил, что трубопровод "Дружба" может возобновить работу на следующей неделе.

"Судя по информации от партнеров компании MOL, они ожидают, что нефтепровод "Дружба" возобновит работу на следующей неделе", - цитируют Мадьяра европейские СМИ.

По словам Мадьяра, глава венгерской нефтегазовой компании MOL Жолт Хернади планирует совершить поездку в Россию, чтобы обсудить дальнейшие поставки.

"Они обсудят некоторые вопросы, и они определенно будут говорить о том, что недостаточно перезапустить трубопровод, так как еще нужно, чтобы по нему пошла нефть", - добавил он.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе" из-за блокировки со стороны Украины.

