Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Эталонные марки нефти ушли в крутое пике в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:56 по московскому времени пятницы рухнула на $10,28 (10,34%), до $89,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $10,09 (10,66%), до $84,60 за баррель.

Brent в ходе сессии опускалась до $87,71 за баррель, WTI - до $83 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американская военно-морская блокада пролива "будет оставаться в полной силе" до полного согласования сделки с Ираном, отмечает Bloomberg.