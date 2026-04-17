Цена нефти Brent рухнула на $10,28, до $89,11 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Эталонные марки нефти ушли в крутое пике в пятницу после заявлений об открытии Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 16:56 по московскому времени пятницы рухнула на $10,28 (10,34%), до $89,11 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $10,09 (10,66%), до $84,60 за баррель.

Brent в ходе сессии опускалась до $87,71 за баррель, WTI - до $83 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в пятницу, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал Аракчи в соцсети X.

При этом президент США Дональд Трамп заявил, что американская военно-морская блокада пролива "будет оставаться в полной силе" до полного согласования сделки с Ираном, отмечает Bloomberg.

Brent WTI Иран США Ормузский пролив
Brent подешевела ниже $91 за баррель

Решетников заявил, что резервы в экономике РФ во многом исчерпаны

Brent подешевела до $96,35 за баррель

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

 Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

 Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

 Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1732 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов