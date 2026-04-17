Поиск

Трамп сообщил, что Иран при поддержке США начал очищать Ормузский пролив от своих мин

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран при поддержке США начал процесс по очищению Ормузского пролива от своих морских мин, некоторые из мин уже убраны.

"Иран при помощи США убирает или уже убрал все морские мины!" - написал он в пятницу в социальной сети Truth Social.

Ранее СМИ сообщали, что в ходе конфликта с США Иран заминировал часть Ормузского пролива, а позже, после вступления в силу режима прекращения огня, не мог их найти.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

