Иран может закрыть Ормузский пролив в случае сохранения американской блокады

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Иран может снова перекрыть движение судов через Ормузский пролив, если США сохранят морскую блокаду, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник в иранском руководстве.

Источник агентства отметил, что вопрос о проливе зависит от имплементации ряда договоренностей, от соблюдения прекращения огня в Ливане. А если морская блокада продолжится, то это будет расценено как нарушение перемирия. И тогда движение через пролив будет закрыто.

Он подчеркнул, что определенные условия для прохода через Ормузский пролив сохраняются. Запрещен проход иностранных военных кораблей, а также судов, связанных с "враждебными странами". Запрещена транспортировка грузов из враждебных Ирану стран.

Проход через пролив должен координироваться с иранскими военными и возможен только по строго определенным маршрутам.

Также источник Tasnim отметил, что предполагалось, что Иран откроет Ормузский пролив одновременно с вступлением в силу соглашения о двухнедельном прекращении огня. Однако Тегеран отказался от этих планов в связи с тем, что в США и Израиле посчитали, что Ливан не должен быть частью этого соглашения. В пятницу, после того, как Израиль и Ливан договорились о прекращении огня, Тегеран согласился открыть пролив.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

Позже президент США Дональд Трамп выразил Ирану благодарность за открытие пролива. Вместе с тем он подчеркнул, что американская блокада Ормузского пролива, затрагивающая Иран, продолжится до тех пор, пока конфликт не будет урегулирован. Более того, он заявил, что Иран согласился никогда больше не блокировать Ормузский пролив.