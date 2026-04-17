Трамп заявил о согласии Ирана никогда больше не блокировать Ормузский пролив

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона дала согласие никогда впредь не закрывать Ормузский пролив, сообщил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Иран согласился никогда снова не закрывать Ормузский пролив. Он больше не будет использоваться в качестве оружия против всего мира", - написал глава Белого дома в соцсети Truth Social.

Иранская сторона ранее в пятницу объявила, что открывает движение судов через Ормузский пролив до завершения соглашения о прекращении огня между Ливаном и Израилем. Комментариев по поводу пятничных высказываний Трампа по процессу иранского урегулирования Тегеран пока не делал.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
