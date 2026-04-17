Евросоюз обсуждает с Японией укрепление оборонного сотрудничества

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Евросоюз и Япония обсуждают пути укрепления сотрудничества в области обороны и безопасности, объявила Еврокомиссия.

Член Еврокомиссии по вопросам обороны Андрюс Кубилюс и государственный министр экономики, торговли и промышленности Японии Тосио Ино приняли участие в первом заседании Диалога между ЕС и Японией в области оборонной промышленности. Встречу инициировали представители оборонных отраслей и ассоциаций ЕС и Японии.

Участники диалога "признали необходимость ускорения повышения устойчивости своих цепочек поставок в оборонной промышленности и изучения возможностей совместного развития секторов двойного назначения", отметила ЕК. Стороны "подтвердили общий приоритет укрепления своих промышленных баз и создания рамок для более тесного сотрудничества между своими оборонными секторами".

Организаторы диалога ожидают, что эта встреча будет способствовать "достижению целей партнерства сторон в области безопасности и обороны по снижению зависимости и созданию более сильных оборонных экосистем".

Еврокомиссия Евросоюз Япония Андрюс Кубилюс Тосио Ино
