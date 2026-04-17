Иран пока не обсуждал возможность продления прекращения огня с США

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Переговоров по продлению срока действия режима прекращения огня между Ираном и США пока не проводилось, заявил в пятницу представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"Пока что переговоров о продлении нет", - цитируют его иранские СМИ.

По словам дипломата, на данный момент иранская сторона сфокусирована не на этой теме, а на попытках найти окончательное решение конфликта с США.

Прекращение огня между Ираном и США действует до 22 апреля.