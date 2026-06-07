Журналист Axios сообщил, что Трамп попросит Нетаньяху не бить по Ирану
Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп попросит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху не наносить ответный удар по Ирану, сообщил журналист Axios Барак Равид.
"Президент Трамп сказал мне что позвонит прямо сейчас Нетаньяху и скажет ему, что ответный удар не нужен", - написал он в соцсети X.
Ранее сообщалось, что Иран запустил несколько баллистических ракет в сторону Израиля. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.