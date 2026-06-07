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Тегеран предупредил о более "широком ответе" на американские и израильские атаки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что после ракетной атаки по авиабазе на севере Израиля последует еще "более широкий" ответ, если американские и израильские удары в регионе продолжатся, предают иранские СМИ.

"Сегодняшняя операция была предупреждением", - заявили в КСИР, добавив, что "если агрессия повторится, ответ будет более широким".

Там подчеркнул, что приняли соглашение о перемирии с США при условии, что это будет "прекращение огня на всех фронтах". Однако Штаты и Израиль не выполнили своих обязательств, совершив нападения в Ливане и "нарушив режим прекращения огня, неоднократно атакуя иранские берега и суда в Ормузском проливе, Оманском море и Индийском океане", добавили в КСИР.

В воскресенье Иран нанес удар баллистическими ракетами по Израилю. По сообщению Армии обороны Израиля, все они были сбиты средствами противовоздушной обороны.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), американские войска, поддерживающие блокаду иранских портов, в последние дни нанесли ряд ударов по военным объектам Ирана на побережье в районе Ормузского пролива, а также сбили не менее шести ударных беспилотников.

Хроника 28 февраля – 08 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США Израиль предупреждение
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