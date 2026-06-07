Трамп призвал Иран после удара по Израилю сфокусироваться на переговорах

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану после нанесения ракетного удара по Израилю следует сконцентрироваться на переговорах.

"Я бы сказал Ирану: вы запустили ваши ракеты, и этого достаточно. Возвращайтесь за стол переговоров и заключите с нами сделку", - приводит слова Трампа Fox News.

Ранее израильские военные сообщили о перехвате нескольких иранских баллистических ракет.

Как заявили в Корпусе стражей исламской революции, целью атаки была авиабаза на севере Израиля, которую в КСИР назвали "источником агрессии", направленной против южного Ливана и южных пригородов Бейрута.