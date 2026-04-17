В CENTCOM заявили о продолжении блокады иранских судов вблизи Ормузского пролива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные корабли по-прежнему продолжают осуществлять морскую блокаду связанных с Ираном торговых судов вблизи Ормузского пролива. Об этом заявило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков обеспечивают соблюдение блокады против судов, пытающихся войти в иранские порты и прибрежные районы или покинуть их", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что "с начала блокады уже 19 судов выполнили указание американских сил развернуться и вернуться в Иран". "Ни одно судно не смогло уклониться от американских сил во время блокады", - подчеркнули американские военные.

Командование опубликовало снимки и видео американских кораблей, выполняющих оперативные задачи в зоне блокады в районе Оманского залива, в частности, вылетов на патрулирование истребителей F/A-18E Super Hornet с палубы авианосца USS Abraham Lincoln, а также действий командования ракетного эсминца по возвращению одного из торговых судов обратно в иранский порт.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что блокада продолжится до тех пор, пока конфликт с Ираном не будет окончательно урегулирован. Так он прореагировал на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который ранее заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Между тем позднее Корпус стражей исламской революции уточнил, что до прохождения по Ормузскому проливу допускаются только гражданские суда, получившие разрешение от иранской стороны.