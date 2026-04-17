В CENTCOM заявили о продолжении блокады иранских судов вблизи Ормузского пролива

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Американские военные корабли по-прежнему продолжают осуществлять морскую блокаду связанных с Ираном торговых судов вблизи Ормузского пролива. Об этом заявило в пятницу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"Более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков обеспечивают соблюдение блокады против судов, пытающихся войти в иранские порты и прибрежные районы или покинуть их", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что "с начала блокады уже 19 судов выполнили указание американских сил развернуться и вернуться в Иран". "Ни одно судно не смогло уклониться от американских сил во время блокады", - подчеркнули американские военные.

Командование опубликовало снимки и видео американских кораблей, выполняющих оперативные задачи в зоне блокады в районе Оманского залива, в частности, вылетов на патрулирование истребителей F/A-18E Super Hornet с палубы авианосца USS Abraham Lincoln, а также действий командования ракетного эсминца по возвращению одного из торговых судов обратно в иранский порт.

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что блокада продолжится до тех пор, пока конфликт с Ираном не будет окончательно урегулирован. Так он прореагировал на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который ранее заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Между тем позднее Корпус стражей исламской революции уточнил, что до прохождения по Ормузскому проливу допускаются только гражданские суда, получившие разрешение от иранской стороны.

В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Brent подешевела до $88,76 за баррель

Мадьяр ожидает возобновления работы трубопровода "Дружба" на следующей неделе

Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Brent подешевела ниже $91 за баррель

Иран разблокировал Ормузский пролив

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1736 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9030 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов