По соглашению между США и Ираном проделано более 80% работы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Работа по заключению финального соглашения о перемирии между США и Ираном проделана уже на 80%, но теперь сторонам необходимо проявить гибкость, заявил в пятницу глава МИД Пакистана Исхак Дар.

"Мы уже проделали более 80% работы... теперь обе стороны должны проявить гибкость", - приводит его слова CNN.

Дар подчеркнул, что Пакистан, выступающий посредником в переговорах, будет и дальше прикладывать все силы, чтобы стороны смогли заключить всеобъемлющее соглашение.

Вместе с тем пакистанский источник сообщил "Аль-Джазире", что предстоит проделать еще много работы для заключения перемирия, но Исламабад надеется на положительный результат.

"У нас есть надежда, и мы работаем не покладая рук ради мира в регионе. Мы готовы пойти на все ради его достижения", - заявил собеседник телеканала.