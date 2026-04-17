По соглашению между США и Ираном проделано более 80% работы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Работа по заключению финального соглашения о перемирии между США и Ираном проделана уже на 80%, но теперь сторонам необходимо проявить гибкость, заявил в пятницу глава МИД Пакистана Исхак Дар.

"Мы уже проделали более 80% работы... теперь обе стороны должны проявить гибкость", - приводит его слова CNN.

Дар подчеркнул, что Пакистан, выступающий посредником в переговорах, будет и дальше прикладывать все силы, чтобы стороны смогли заключить всеобъемлющее соглашение.

Вместе с тем пакистанский источник сообщил "Аль-Джазире", что предстоит проделать еще много работы для заключения перемирия, но Исламабад надеется на положительный результат.

"У нас есть надежда, и мы работаем не покладая рук ради мира в регионе. Мы готовы пойти на все ради его достижения", - заявил собеседник телеканала.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Brent подешевела до $88,76 за баррель

Мадьяр ожидает возобновления работы трубопровода "Дружба" на следующей неделе

Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

Brent подешевела ниже $91 за баррель

Иран разблокировал Ормузский пролив

Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

