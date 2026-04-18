Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford, пройдя Суэцкий канал, вернулся в Красное море, где он ранее находился для участия в военной операции против Ирана, сообщило агентство The Associated Press, ссылаясь на двух представителей министерства войны США.

До этого авианосец находился в Восточном Средиземноморье у берегов Ближнего Востока. В Красное море он вошел в сопровождении двух ракетных эсминцев - USS Mahan и USS Winston S. Churchill, сказали источники.

USS Gerald R. Ford вернулся в Красное море после более чем месяца пребывания в Средиземном море, в ходе которого он заходил в хорватский порт Сплит для ремонта после крупного пожара на его борту.

Как указывает агентство, на этой неделе авианосец также побил рекорд по продолжительности нахождения в дальнем морском походе со времен войны во Вьетнаме. Она составила почти 10 месяцев и включала развертывание в Европе и участие как в военной операции в Венесуэле, так и в войне с Ираном. По данным представителей Пентагона, ожидается, что корабль будет находиться в море около 11 месяцев. Это означает, что он вернется домой не ранее конца мая.

В настоящее время на Ближнем Востоке в Аравийском море также находится авианосец USS Abraham Lincoln, который задействован в блокаде иранских торговых судов. Представитель министерства войны США подтвердил агентству, что на Ближний Восток направляется третий американский авианосец - USS George H. W. Bush, который сейчас находится у берегов Южной Африки.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
