Поиск

Трамп заявил, что США "в скором времени" вывезут обогащенный уран из Ирана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Иран согласится передать американской стороне свой обогащенный уран.

"Мы сами отправимся в Иран с большим количеством экскаваторов", - сказал он в ходе выступления в штате Аризона.

По словам Трампа, "мы в скором времени все это (уран - ИФ) привезем в США".

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что ее не устроит тот вариант, который описал президент США.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

 Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

Трамп заявил, что США и Иран продолжат контактировать в течение выходных

Три моряка пострадали при пожаре на авианосце "Эйзенхауэр" в США

В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

 В КСИР заявили, что проходить Ормузский пролив позволено лишь гражданским судам

Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

 Словакия подаст иск в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа

Brent подешевела до $88,76 за баррель

Мадьяр ожидает возобновления работы трубопровода "Дружба" на следующей неделе

Трамп заявил, что Иран передаст США обогащенный уран в рамках будущего соглашения

В ЕС пока не наблюдают нехватки авиатоплива, но признают напряженность на рынке

Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива

 Трамп поблагодарил Иран за открытие Ормузского пролива
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9033 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1739 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 133 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов