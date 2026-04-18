Трамп заявил, что США "в скором времени" вывезут обогащенный уран из Ирана

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что Иран согласится передать американской стороне свой обогащенный уран.

"Мы сами отправимся в Иран с большим количеством экскаваторов", - сказал он в ходе выступления в штате Аризона.

По словам Трампа, "мы в скором времени все это (уран - ИФ) привезем в США".

Ранее иранская сторона неоднократно заявляла, что ее не устроит тот вариант, который описал президент США.