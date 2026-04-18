Спикер парламента Ирана обвинил Трампа в распространении лжи о переговорах

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп распространил не соответствующие реальности данные о ходе переговоров с Ираном, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

"Президент США за один час выступил с семью утверждениями, и каждое из них - неправда", - написал он в ночь на субботу в социальной сети X.

Также он заверил, что Вашингтон на переговорах с Тегераном не сможет получить все, чего добивается.

Галибаф подтвердил, что Тегеран будет готов вновь перекрыть Ормузский пролив, если США не прекратят морскую блокаду Ирана.

В пятницу Трамп опубликовал серию сообщений в социальной сети Truth Social. В частности, он заверил, что Иран якобы согласен отказаться от ядерной программы и будет готов передать США запасы обогащенного урана.