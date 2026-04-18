ВМС США перехватили 21 связанное с Ираном судно с начала блокады

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Корабли ВМС США с начала блокады перехватили уже 21 торговое судно, вышедшее из иранских портов, сообщило в субботу Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"С начала действия блокады 21 судно выполнило указание американских сил развернуться и вернуться обратно в Иран", - говорится в сообщении.

Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

По данным CENTCOM, американские военные корабли по-прежнему продолжают осуществлять морскую блокаду связанных с Ираном торговых судов вблизи Ормузского пролива. "Более 10 тыс. американских моряков, морских пехотинцев и летчиков обеспечивают соблюдение блокады против судов, пытающихся войти в иранские порты и прибрежные районы или покинуть их", - отметили ранее в командовании. При этом подчеркивается, что "ни одно судно не смогло уклониться от американских сил во время блокады".

В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что блокада продолжится до тех пор, пока конфликт с Ираном не будет окончательно урегулирован. Так он прореагировал на заявление главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, который заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий на период действия перемирия.

Однако в субботу генштаб иранской армии сообщил, власти Ирана восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе.

"Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Ормузский пролив США CENTCOM
ВМС США перехватили 21 связанное с Ираном судно с начала блокады

 Иран открыл часть воздушного пространства для гражданских рейсов

 Минфин США разрешил покупку некоторых грузов российской нефти

 Авианосец ВМС США "Джеральд Форд" вошел в Красное море

