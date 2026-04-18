Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ирану не следует шантажировать США угрозами новой блокады Ормузского пролива, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Власти Ирана хотели вновь перекрыть Ормузский пролив, но они знают, что, как это и происходило на протяжении многих лет, они не могут шантажировать нас", - сказал он в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что переговоры с Ираном идут в положительном ключе.

Ранее в субботу генштаб иранской армии сообщил, что власти Ирана восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе.

"Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

По данным агентства Tasnim, иранские власти пока не дали согласия на продолжение переговоров с США, а общение ограничивается обменом посланиями через посредников. Иранская сторона четко заявила, что США должны отказаться от максимализма на переговорах, так как Иран не намерен тратить время впустую на длительные безрезультатные переговоры.