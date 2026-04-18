Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Ирану не следует шантажировать США угрозами новой блокады Ормузского пролива, заявил в субботу американский президент Дональд Трамп.

"Власти Ирана хотели вновь перекрыть Ормузский пролив, но они знают, что, как это и происходило на протяжении многих лет, они не могут шантажировать нас", - сказал он в Белом доме.

При этом Трамп отметил, что переговоры с Ираном идут в положительном ключе.

Иран отзывает соглашение по ограниченному коммерческому транзиту через Ормузский пролив

Ранее в субботу генштаб иранской армии сообщил, что власти Ирана восстановили строгий контроль над передвижением судов в Ормузском проливе.

"Ввиду продолжающихся актов пиратства и морской блокады со стороны США Иран отзывает соглашение, которое разрешало ограниченный коммерческий транзит через Ормузский пролив. Теперь этот водный путь снова находится под строгим контролем иранских вооруженных сил", - говорится в сообщении генштаба.

По данным агентства Tasnim, иранские власти пока не дали согласия на продолжение переговоров с США, а общение ограничивается обменом посланиями через посредников. Иранская сторона четко заявила, что США должны отказаться от максимализма на переговорах, так как Иран не намерен тратить время впустую на длительные безрезультатные переговоры.

Хроника 28 февраля – 18 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива

