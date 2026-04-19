Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 6,5 млн граждан Болгарии, имеющих право голоса, избирают в воскресенье новый состав 240-местного Национального собрания. Это уже восьмые парламентские выборы в стране с 2021 года.

В стране будут работать более 12 тыс. участков, на которых избиратели смогут отдать голоса с 07:00 до 20:00 местного времени (совпадает с мск).

В избирательные бюллетени включены 14 партий, десять коалиций и один независимый кандидат, однако реальные шансы на преодоление необходимого пятипроцентного барьера есть только у пяти политических объединений.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшее число голосов может набрать партия "Прогрессивная Болгария", лицом которой является Румен Радев - бывший президент Болгарии, подавший в отставку для того, чтобы принять участие в этих парламентских выборах. За "Прогрессивную Болгарию" могут отдать голоса примерно 30-35% избирателей. Кроме нее, в новый состав парламента с уверенностью могут пройти коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил", "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария", а также партии "Движение за права и свободы" и "Возрождение".

Поскольку вряд ли какому-то одному политическому объединению удастся набрать более 50% голосов избирателей, по итогам выборов партии-лидеру придется вести коалиционные переговоры, необходимые для формирования правительства. Ввиду того, что на первое место, вероятнее всего, выйдет "Прогрессивная Болгария", именно ей придется формировать коалицию. В случае, если переговоры завершатся успешно, кресло премьера может занять Радев.

Болгария живет в состоянии затяжного кризиса власти. За прошедшие пять лет ни одному правительству не удалось отработать положенный по закону пятилетний срок.