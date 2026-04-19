Поиск

Парламентские выборы пройдут в Болгарии в воскресенье

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более 6,5 млн граждан Болгарии, имеющих право голоса, избирают в воскресенье новый состав 240-местного Национального собрания. Это уже восьмые парламентские выборы в стране с 2021 года.

В стране будут работать более 12 тыс. участков, на которых избиратели смогут отдать голоса с 07:00 до 20:00 местного времени (совпадает с мск).

В избирательные бюллетени включены 14 партий, десять коалиций и один независимый кандидат, однако реальные шансы на преодоление необходимого пятипроцентного барьера есть только у пяти политических объединений.

Согласно результатам опросов общественного мнения, наибольшее число голосов может набрать партия "Прогрессивная Болгария", лицом которой является Румен Радев - бывший президент Болгарии, подавший в отставку для того, чтобы принять участие в этих парламентских выборах. За "Прогрессивную Болгарию" могут отдать голоса примерно 30-35% избирателей. Кроме нее, в новый состав парламента с уверенностью могут пройти коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии - Союз демократических сил", "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария", а также партии "Движение за права и свободы" и "Возрождение".

Поскольку вряд ли какому-то одному политическому объединению удастся набрать более 50% голосов избирателей, по итогам выборов партии-лидеру придется вести коалиционные переговоры, необходимые для формирования правительства. Ввиду того, что на первое место, вероятнее всего, выйдет "Прогрессивная Болгария", именно ей придется формировать коалицию. В случае, если переговоры завершатся успешно, кресло премьера может занять Радев.

Болгария живет в состоянии затяжного кризиса власти. За прошедшие пять лет ни одному правительству не удалось отработать положенный по закону пятилетний срок.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Рёнхап" сообщает, что КНДР запустила баллистическую ракету

Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

 Ударные вертолеты армии США начали патрулировать район Ормузского пролива

КСИР объявил о блокировке Ормузского пролива

ВМС США собираются брать связанные с Ираном торговые суда на абордаж

Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

 Папа римский заявил, что не будет спорить с Трампом, но намерен продвигать мир

Трамп предостерег Иран от шантажа угрозами очередного перекрытия Ормузского пролива

Иран для продолжения переговоров призвал США отказаться от чрезмерных требований

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

СМИ узнали, что Иран по-прежнему располагает тысячами ракет и ударных дронов

ВМС США перехватили 21 связанное с Ираном судно с начала блокады
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1752 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9043 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 134 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов