Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции после встречи с представителями Пакистана и Ирана 12 апреля 2026 года в Исламабаде Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, возглавит делегацию США во время возможного второго раунда переговоров с Ираном, передает CNN со ссылкой на источники.

"Вэнс, как ожидается, возглавит (американскую делегацию - ИФ) во время потенциального второго раунда переговоров с иранскими чиновниками, если переговоры приведут к еще одной личной встрече", - сообщил телеканал.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече.

"Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе", - сообщили собеседники CNN.

Телеканал напоминает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер после прошедших в минувшие выходные 21-часовых переговоров в Исламабаде "общались с иранцами и посредниками", работая над достижением соглашения.

Ранее во вторник Трамп заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской стороной в Пакистане.

Также во вторник агентство Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения для завершения конфликта.