Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном
Вице-президент Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции после встречи с представителями Пакистана и Ирана 12 апреля 2026 года в Исламабаде
Фото: Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, вероятно, возглавит делегацию США во время возможного второго раунда переговоров с Ираном, передает CNN со ссылкой на источники.

В миреТрамп заявил, что не планирует возобновлять боевые действия против ИранаЧитать подробнее

"Вэнс, как ожидается, возглавит (американскую делегацию - ИФ) во время потенциального второго раунда переговоров с иранскими чиновниками, если переговоры приведут к еще одной личной встрече", - сообщил телеканал.

По словам источников, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, которые вели переговоры еще до начала операции против Ирана, также, как ожидается, примут участие в любой потенциальной второй встрече.

"Трамп поручил своим трем главным советникам найти дипломатический выход (...) и продолжает доверять им в этом вопросе", - сообщили собеседники CNN.

В миреИран разбирает завалы на входах в подземные склады баллистических ракетЧитать подробнее

Телеканал напоминает, что Вэнс, Уиткофф и Кушнер после прошедших в минувшие выходные 21-часовых переговоров в Исламабаде "общались с иранцами и посредниками", работая над достижением соглашения.

Ранее во вторник Трамп заявил, что в течение двух дней могут состояться переговоры между американской и иранской стороной в Пакистане.

Также во вторник агентство Associated Press сообщало, что США и Иран активно обсуждают новый раунд переговоров в попытке достичь соглашения для завершения конфликта.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Вэнс заявил, что Трамп хочет заключить большую сделку с Ираном

Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

 Вэнс может вновь возглавить делегацию США на потенциальных переговорах с Ираном

Трамп заявил, что не планирует возобновлять военные действия против Ирана

Ни одно судно из иранского порта не прошло через Ормуз за первые 24 часа блокады

Мадьяр заявил о готовности принимать решения ради разблокировки замороженных фондов ЕС

Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

 Урожай кофе в Бразилии в следующем сельхозгоду достигнет рекорда

Совбез РФ назвал острым и до конца не разрешенным вопрос по Ормузскому проливу

Трамп не исключил организации новых переговоров с Ираном в Пакистане

Brent подешевела до $96,03 за баррель

Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран

 Красный Крест впервые с конца февраля доставил гумпомощь в Иран
